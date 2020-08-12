Власти Башкирии назвали цену комплекта единой школьной формы

В новом учебном году школьники начальных классов в четырёх районах Башкирии переходят на единую школьную форму. Власти республики рассказали, сколько будет это стоить.

Форму отшивают в башкирских предприятиях. Её будут носить школьники 1-5 классов в Янаульском,Абзелиловском, Фёдоровском и Благоварском районе. Это примерно 8983 учащихся.

Форма представляет собой разные вариации. Это жителы, джемперы, сарафаны, юбки, пиджаки, брюки. Ознакомиться со всеми фотографиями вы можете здесь.

По информации от Ассоциации лёгкой промышленности РБ, один комплект будет стоить 2200 рублей. Под комплектом подразумеваются жилет и брюки для мальчика и жилет с юбкой для девочки.