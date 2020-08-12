В Башкирии за сутки пропали шесть человек

За прошедшие сутки в лесах Башкирии заблудились шесть человек. Четырёх из них ещё не нашли. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Так, в Белорецком районе в селе Сосновка заблудилась 71-летняя женщина. Пенсионерка ушла в лес и не смогла найти обратную дорогу. К счастью, спасателям удалось оперативно отыскать пожилую женщину.

В Иглинском районе в деревне Орловка так же пропал 70-летний мужчина. Поиск пропавшего осложнился сильным туманом. Однако мужчина был найден невредимым и здоровым.