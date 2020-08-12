В Башкирии сгорели столкнувшиеся легковушка и грузовик

Накануне, 11 августа, в деревне Ташбулатово Абзелиловского района произошла страшная трагедия. На улице центральной столкнулись «Хёндай Элетра» и грузовик. Обе машины охватило пламя .

От столкновения обе машины загорелись. В результате инцидента 24-летний водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм и ожогов. Также погиб 49-летний пассажир «Хёндай», уроженец Салаватского района. Водитель грузовика не пострадал.