В Башкирии в частном доме найдено тело мужчины

11 августа днём в селе Таймурза Дюртюлинского района зафиксирован пожар. Огнём охватило жилой дом по улице Озерной. К сожалению, пожар унес жизнь человека.

На место происшествия прибыли не только спасатели МЧС России, но и добровольческие команды села, медики, полиция и сотрудники других служб. Оказалось, огонь бушевал во внутренней части дома.

При осмотре сгоревшей территории было обнаружено тело мужчины. Погибшему было 67 лет. Причина пожара пока неизвестна. Расследованием произошедшего занимается дознаватель МЧС России.