В Уфе проверяют готовность школ и детсадов к учебному году

В Уфе проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году. Так, в детский сад № 127 Советского района наведались инспекторы пожарного надзора.

Небольшие недостатки были выявлены при установке извещателей в спортивном зале. Система должна быть отгорожена защитным механизмом, чтобы дети играя, не повредили ее. Специалисты провели инструктаж по использованию огнетушителей, проверили систему вентиляции.