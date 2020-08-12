В Бирске исторический центр очистят от визуального мусора

Визуальный мусор засорил исторический центр Бирска. И это не только рекламные баннеры и билборды на экспонатах. Кондиционеры и незаконные пристрои, которые портят внешний вид старинных зданий, попросили снести. У владельцев архитектурного эксклюзива осталось меньше полугода, чтобы привести его в надлежащий вид.

Яркие рекламные вывески на разный вкус и цвет так и манят клиентов, но отторгают туристов. Это самый центр Бирска. В этом квадрате старинные здания, построенные еще во второй половине 19-го века. Историческое наследие, которое потихоньку визуально засоряется.

Вывески, кондиционеры и пристрои коснулись таких исторических объектов как «Ряды торговые», «Дом Чирковых», «Банк и Поместье Коноваловых» и «Магазин купца Иванова». Кстати, последняя постройка до сих пор выполняет свои функции – изначально его строили для торговли. В историческом музее Бирска эксклюзивным постройкам посвящена отдельная экспозиция.