Жители Башкирии смогут полюбоваться удивительным космическим явлением

С 17 июля по 24 августа жители Башкирии могут наблюдать самый известный и яркий метеоритный поток Персеиды. В ночь с 12 на 13 августа ожидает максимум Персеид. В час можно заметить в среднем 80-100 метеоров.
За удивительным космическим явлением можно наблюдать всю ночь.
Яркие белые метеоры можно заметить в любые ночи до 24 августа. Среди Персеид много болидов, которые так же ярки, как Венера, а их дымный след (хвост) может быть виден в течение нескольких секунд и дольше.
Фото: Уфимский планетарий.