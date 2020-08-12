Жители Башкирии смогут полюбоваться удивительным космическим явлением

С 17 июля по 24 августа жители Башкирии могут наблюдать самый известный и яркий метеоритный поток Персеиды. В ночь с 12 на 13 августа ожидает максимум Персеид. В час можно заметить в среднем 80-100 метеоров.

За удивительным космическим явлением можно наблюдать всю ночь.

Лучшее время для наблюдения за Персеидами — с полуночи до рассвета. В этом году наблюдениям максимума Персеид помешает Луна. И, хотя она не будет в полнолунии, а в фазе последней четверти, все-таки она даст засветку неба и не позволит увидеть слабые метеоры. Взойдет Луна в Уфе в ночь максимума Персеид в 23.40 часов и будет видна над горизонтом всю ночь. Наблюдениям может помешать ещё дымка или облачность.

пресс-служба Уфимского планетария 

Яркие белые метеоры можно заметить в любые ночи до 24 августа. Среди Персеид много болидов, которые так же ярки, как Венера, а их дымный след (хвост) может быть виден в течение нескольких секунд и дольше.

Фото: Уфимский планетарий. 