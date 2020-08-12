Три города Башкирии получили 580 млн на преобразование территорий

Республика подготовила 11 новых заявок на всероссийский конкурс, поэтому не должно быть никаких отклонений по тем проектам, которые уже реализуются, отметил Глава региона. Планируется, что обновлённые площадки в этих городах станут местами проведения крупных ежегодных мероприятий, привлекающих гостей и туристов со всего Башкортостана и из других регионов. Так, в Белебее пройдёт литературный фестиваль «Поющие родники», в Ишимбае – фестиваль креативных индустрий, а в Бирске состоится гастрономический фестиваль «Каша из топора».