В России количество зараженных коронавирусом увеличилось до 900 тысяч

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по зараженным. Так, за сутки было выявлено 5102 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных превысило 900 тысяч человек.
За всё время пандемии официально зарегистрировано 902 701 пациентов с COVID-19. Одновременно болеют 177 143 человек. Этот показатель продолжает снижаться — за сутки он уменьшился на 2150 человек.
С выздоровлением выписано ещё 7 123 человек (за всё время — 710 298). От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё 129 пациентов (за всё время — 15 260).