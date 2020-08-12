В Башкирии нашли активиста, который первым финансировал протесты на шиханах

Мы убеждали их в том, что защита шиханов — это благая цель любого жителя Башкирии, и нужно лично проявлять свою гражданскую позицию, приезжая на протестные мероприятия к Торатау. В итоге собирали тысячные митинги протеста, организовывали концерты у подножия горы, на которые стекались тысячи людей со всей республики. Это продолжалось несколько лет, в итоге мы добились того, что и сам на тот момент глава республики Рустэм Хамитов публично заявил, что гору Торатау не отдаст для разработки БСК, якобы под давлением башкирской общественности. Мы это восприняли как нашу победу, так как мы и хотели поссорить Хамитова с БСК. У нас было финансирование по этому направлению, и я думаю, что и сейчас в ситуации с защитой Куштау есть определенные финансовые источники. И я точно знаю, что для того, чтобы поднять «бучу», нужны большие деньги — речь идёт не только о финансировании ГСМ, накрыть стол, оплатить палатки, генераторы, другие организационные мелочи, но и об оплате публикаций в федеральных СМИ и прочее. При этом сами протестующие шли на наши мероприятия с открытым сердцем и искренне веря, что делают благое дело для республики, не подозревая о наших манипуляциях общественным сознанием. Примерно такая же ситуация сегодня складывается на Куштау. Это уже в основном другие люди, но воодушевлённые победой в деле защиты Торатау, теперь они идут на «спасение» другого шихана, актуальность защиты которого ранее никак не звучала.