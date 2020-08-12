В Уфе оштрафовали врача за заражение 181 человека коронавирусом

14 июля региональный Роспотребнадзор составил в отношении врача административный протокол. Было доказано, что в больнице несвоевременно брались эпидемиологические номера при получении положительных результатов на коронавирус. Это привело к заражению большого количества человек на крупном предприятии в Уфе. Так, на УМПО коронавирусом заразились 181 человек, а также 110 человек переболели пневмонией.