В Башкирии вступил в силу закон об ответственном обращении с животными

В Башкирии заработал закон об ответственном обращении с животными. Теперь организации, которые занимаются отловом животных, должны выполнять несколько правил. Парламент назвал данный закон «революционным».

При отлове животных сотрудники организаций должны снимать процесс на камеру. Также нельзя использовать травмоопасные средства и заниматься отловом животных при детях. Животных нужно будет помещать в приюты, стерилизовать, а только потом выпускать на волю.

Председатель правительства Башкирии Константин Толкачев отметил, что при разработке закона был использован мировой опыт.

Данный закон без преувеличения можно назвать революционным. Он предусматривает перезагрузку всей системы обращения с животными, ее гуманизацию. Отсутствие законодательно установленных правил в этой сфере порождало разнообразные конфликты без возможности их правового урегулирования. Нередко проблемы решались недопустимыми, негуманными способами. При разработке документа был учтен передовой мировой опыт

 Константин Толкачев, председатель правительства Башкирии