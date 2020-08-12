В Башкирии вступил в силу закон об ответственном обращении с животными

В Башкирии заработал закон об ответственном обращении с животными. Теперь организации, которые занимаются отловом животных, должны выполнять несколько правил. Парламент назвал данный закон «революционным».
При отлове животных сотрудники организаций должны снимать процесс на камеру. Также нельзя использовать травмоопасные средства и заниматься отловом животных при детях. Животных нужно будет помещать в приюты, стерилизовать, а только потом выпускать на волю.
Председатель правительства Башкирии Константин Толкачев отметил, что при разработке закона был использован мировой опыт.