Жительница Уфы в гневе покалечила друга

В одном из общежитий Уфы произошёл вопиющий инцидент. Местная жительница в гневе толкнула друга с такой силой, что тот упал на землю и ударился головой. Мужчине потребовалась помощь медиков.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что инцидент произошёл на улице Лесотехникума. 44-летняя женщина выпивала со своим 36-летним знакомым. В какой-то момент мужчина решил продолжить застолье у друга, что не понравилось уфимке. Она толкнула товарища на пол – мужчина ударился головой о плинтус и отключился.