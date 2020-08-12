Луиза Хайруллина рассказала, как сбросила в СИЗО 13 килограммов

В Салаватском городском суде сегодня рассматривают дело Луизы Хайруллиной. Скандальная история прогремела на всю страну прошлым летом.

Напомним, Луиза Хайруллина, кассир одного из крупных банков, в один день исчезла вместе со своими детьми. Вместе с собой она унесла в общей сложности более 25 миллионов рублей. Именно такую сумму женщина вывела со счетов за последний год.

В ходе следствия выяснилось, что женщина делала это ради мужа: он был игроман, ему постоянно нужны были денежные средства, чтобы покрыть долги. Женщину спустя месяц задержали в Казани, где она пыталась скрыться от следствия, сняв квартиру.

Журналисты, присутствующие на заседании, отметили, что Хайруллина выглядит иначе. Все сошлись на мнении, что спустя год она выглядит намного моложе. Как оказалось, причина этому - резкое похудение. Несмотря на изоляцию от общества, обвиняемой удалось значительно сбросить вес.

Я похудела на 13 килограмм где-то. Конечно, сожалению очень о том, что произошло. Я не знаю, на какой приговор рассчитывать. Хочу, чтобы рассматривали в особом порядке, чтобы срок поменьше был. Луиза Хайруллина, обвиняемая