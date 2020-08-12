В Уфе мужчина проткнул себе бедро арматурой

Накануне, 11 августа, в селе Старые Турбаслы в беду попал 50-летний мужчина. Уфимец проткнул себе ногу арматурой почти насквозь. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Уфимец проводил строительные работы на одной из возведенных стен гаража. В какой-то момент мужчина оступился и с налета присел на торчащую арматуру. Бедро уфимца проткнуло почти насквозь.