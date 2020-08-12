Чиновница из Башкирии пожаловалась на высокие пособия для безработных

Об этом женщина заявила на оперативном совещании в администрации Нефтекамска

По социальным сетям разлетелась запись совещания в мэрии Нефтекамска. Заместитель директора местного Центра занятости населения Ирина Семенихина в ходе своего доклада рассказала о кадровом голоде в Нефтекамске. 

При этом Семенихина отметила, что всему виной - слишком высокие пособия для безработных. Именно поэтому граждане отказываются от трудоустройства. По ее словам, неработающий гражданин минимально получает 5175 рублей, а если есть ребенок, то сумма увеличивается на 3 тысячи рублей. 

А у малоимущих семей по данным Семенихиной детей, как правило, несколько. Таким образом, общая сумма выплат может вырасти до 15 тысяч рублей. 

Кадры совещания показал местный телеканал, однако чиновница в интервью корреспондентам UFA1 чуть позже заявила, что речь в ее докладе шла немного о другом. 

Был доклад, который состоял из пяти частей. В начале обсуждали ситуацию на рынке труда в городе Нефтекамск. Затем затронули программы, которые реализует Центр занятости. Последней темой в докладе была информация про реализацию адресной социальной помощи для малоимущих граждан. Никакого оскорбительного тона, просто он мне прямо задал вопрос, я растерялась и улыбнулась. Не было никакого ехидства, не было никакого злого умысла. Мне задали вопрос, я на него ответила. Никоим образом это не касалось других безработных. Просто реализация программы на данный момент стопорится. Проблема не в пособии или его размере, а в том, что на самом деле людям не выгодно работать за такую же зарплату, потому что есть пособие.

Ирина Семенихина, замдиректора ЦЗН г. Нефтекамск