Чиновница из Башкирии пожаловалась на высокие пособия для безработных

Об этом женщина заявила на оперативном совещании в администрации Нефтекамска.
По социальным сетям разлетелась запись совещания в мэрии Нефтекамска. Заместитель директора местного Центра занятости населения Ирина Семенихина в ходе своего доклада рассказала о кадровом голоде в Нефтекамске.
При этом Семенихина отметила, что всему виной - слишком высокие пособия для безработных. Именно поэтому граждане отказываются от трудоустройства. По ее словам, неработающий гражданин минимально получает 5175 рублей, а если есть ребенок, то сумма увеличивается на 3 тысячи рублей.
А у малоимущих семей по данным Семенихиной детей, как правило, несколько. Таким образом, общая сумма выплат может вырасти до 15 тысяч рублей.
Кадры совещания показал местный телеканал, однако чиновница в интервью корреспондентам UFA1 чуть позже заявила, что речь в ее докладе шла немного о другом.