Чиновница из Башкирии пожаловалась на высокие пособия для безработных

Был доклад, который состоял из пяти частей. В начале обсуждали ситуацию на рынке труда в городе Нефтекамск. Затем затронули программы, которые реализует Центр занятости. Последней темой в докладе была информация про реализацию адресной социальной помощи для малоимущих граждан. Никакого оскорбительного тона, просто он мне прямо задал вопрос, я растерялась и улыбнулась. Не было никакого ехидства, не было никакого злого умысла. Мне задали вопрос, я на него ответила. Никоим образом это не касалось других безработных. Просто реализация программы на данный момент стопорится. Проблема не в пособии или его размере, а в том, что на самом деле людям не выгодно работать за такую же зарплату, потому что есть пособие.

Ирина Семенихина, замдиректора ЦЗН г. Нефтекамск