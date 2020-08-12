В Уфе 13-летнюю девочку сбила иномарка

11 августа 13-летняя девочка попала в аварию в Уфе. Инцидент зафиксирован на улице Революционной. Подробности произошедшего рассказала пресс-служба ГИБДД Уфы.
По предварительной информации, школьница переходила дорогу в неустановленном для этого месте. Девочка вышла из трамвая и сразу попыталась перебежать проезжую часть. В этот момент по дороге ехал 33-летний водитель на иномарке.
Автовладелец не успел затормозить и произошло столкновение. Девочку срочно госпитализировали с многочисленными ушибами. После оказания медицинской помощи подростка отпустили домой.
Фото: ГИБДД Уфы.