Победители конкурса БСТ впервые прокомментировали хоккейный матч

Разгромная победа под новые голоса. «Салават Юлаев» обыграл на домашнем предсезонном турнире «Нефтехимик». Матч в прямом эфире показал телеканал БСТ, а прокомментировали его победители конкурса. Булат Салимгареев, Руслан Гайбадуллин и Александр Шереметьев отработали по одному периоду.

Мечта стала реальностью. Эти ребята прошли сквозь несколько этапов и доказали, что могут прокомментировать игру в реальной жизни, не только себе, но и авторитетному жюри. Волнение и мандраж – вот что чувствовали победители конкурса перед началом трансляции.

Новоиспеченные комментаторы отработали по одному периоду. Первым приступил Булат Салимгареев. У него уже есть опыт комментирования спортивных игр, правда, виртуальных. Здесь он прочувствовал иные ощущения.

А вот Руслан Гайбадуллин подобного опыта не имел, поэтому ему было, наверное, сложнее всего. Да и период попался такой, в котором соперник «Салавата» смотрелся лучше. Однако Руслан справился со своей задачей неплохо.

Александр Шереметьев и вовсе впервые попал на «Уфа-Арену». Поэтому в этот день у него исполнилось две мечты. «Салават», возможно, именно поэтому устроил в третьем периоде голевую феерию, отправив в ворота «Нефтехимика» пять шайб, добыв первую победу на Кубке Республики со счетом 8:3.

В дневном матче на «Уфа-Арене» сыграли «Северсталь» и «Трактор». Череповчане после поражения от «Нефтехимика» смогли реабилитироваться и выиграли со счетом 4:1. Сегодня на турнире выходной, а завтра в 15:00 встретятся нижнекамцы и «Трактор», а в 19:30 сыграют «Северсталь» и «Салават Юлаев».