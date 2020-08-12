Спортсмены из Башкирии примут участие в чемпионате России по велоспорту

Сегодня в Самаре стартует чемпионат России по велоспорту на шоссе. Участие в нем будут принимать и башкирские спортсмены.
Большие надежды тренерский штаб связывает с Айгуль Гареевой. Чемпионка мира из Чекмагушевского района подходит к соревнованиям в хорошей форме. На одной из тренировок побывала съемочная группа БСТ.
Айгуль Гареева – самая титулованная участница сборной Башкортостана. Чемпионка мира и Европы среди юниоров вместе со сборной республики готовилась к ответственным соревнованиям в Крыму. Теперь башкирской велогонщице завоевать награды будет сложнее.
Ещё одна талантливая молодая гонщица из Башкирии Юлия Галимуллина. Её летняя подготовка не обошлась без испытаний.
Несмотря на злоключения, Юлия Галимуллина рассчитывает на успешное выступление на чемпионате России в Самаре, который стартует 13 августа. Впервые в программе этих соревнований не только индивидуальная и групповая гонки, но и вошедшая в программу чемпионатов мира и Европы смешанная командная эстафета. В связи с пандемией календарь соревнований пришлось серьезно изменить. Многие гонки были отменены.
29 сентября во Франции стартует чемпионат Европы по велоспорту. А в конце сентября в Швейцарии запланировано мировое первенство. Башкирские спортсмены намерены не только отобраться на эти соревнования, но и успешно на них выступить.