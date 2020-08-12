Спортсмены из Башкирии примут участие в чемпионате России по велоспорту

Сегодня в Самаре стартует чемпионат России по велоспорту на шоссе. Участие в нем будут принимать и башкирские спортсмены.

Большие надежды тренерский штаб связывает с Айгуль Гареевой. Чемпионка мира из Чекмагушевского района подходит к соревнованиям в хорошей форме. На одной из тренировок побывала съемочная группа БСТ.

Айгуль Гареева – самая титулованная участница сборной Башкортостана. Чемпионка мира и Европы среди юниоров вместе со сборной республики готовилась к ответственным соревнованиям в Крыму. Теперь башкирской велогонщице завоевать награды будет сложнее.

В прошлом году я выступала последний год с юниорками. Это ограничение по возрасту 17-18 лет. В этом году уже ограничений не будет, будет конкуренция большая. Айгуль Гареева, чемпионка мира среди юниоров по велоспорту

Ещё одна талантливая молодая гонщица из Башкирии Юлия Галимуллина. Её летняя подготовка не обошлась без испытаний.

Неудачно сезон начался. Много раз падала, зашивали, в аварию умудрилась попасть. Тем не менее тренируюсь, занимаюсь. Тяжело было, но это жизнь спортсмена. Юлия Галимуллина, участница Чемпионата мира по велоспорту

Несмотря на злоключения, Юлия Галимуллина рассчитывает на успешное выступление на чемпионате России в Самаре, который стартует 13 августа. Впервые в программе этих соревнований не только индивидуальная и групповая гонки, но и вошедшая в программу чемпионатов мира и Европы смешанная командная эстафета. В связи с пандемией календарь соревнований пришлось серьезно изменить. Многие гонки были отменены.

Также как по всей стране и по всему миру: и маски и перчатки, меньше стараемся с кем-либо контактировать, чтобы не было никаких походов ни в магазин, никуда. Все живут в одном месте, проверка температуры обязательна. Все меры проводятся. Антон Константинов, тренер сборной Республики Башкортостан по велоспорту