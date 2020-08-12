«Условия были адские»: заслуженный тренер РСФСР Рим Валиуллин рассказал о своей карьере

Он воспитал двукратного чемпиона Европы и десяток мастеров спорта по боксу. Завтра свой 75-летний юбилей празднует Рим Валиуллин. Тренер, подаривший республике Валерия Лимасова.
Далекий 1961 год. Риму Валиуллину шестнадцать, он лишь начинает свой путь в спорте. Тогда тяжело было предположить, что он станет заслуженным тренером РСФСР. Карьера боксера длилась шесть с половиной лет. За это время удалось выиграть чемпионат Башкирии. Рим Валиуллин так и не получил звания мастера спорта, хотя выполнил норматив.
В марте 1969-го Рим Валиуллин устроился на стадион «Нефтяник» мастером спортивных сооружений. Параллельно начал тренировать группу боксеров. Сначала занимались в игровом зале. На всех было 12 пар перчаток и две боксерские груши. Затем переместились в зал тяжелой атлетики.
Несмотря на отсутствие нормальных условий, уже в 1972 году главный ученик Рима Валиуллина Валерий Лимасов выиграл первенство РСФСР. А спустя три года он стал чемпионом Европы, в 77-м повторил этот успех. Хотя данные у Лимасова были не самые боксерские. Не умел подтягиваться и отжиматься в 14 ле. Кроме того, играя в футбол, сломал правую руку. Риму Шайдуллиновичу пришлось делать из Лимасова левшу.
Помимо Лимасова учеником Рима Валиулина был Марат Кабиров. Он тоже выиграл немало наград, но до больших достижений не добрался. А еще тренер воспитал десяток мастеров спорта России и СССР. Работать наставник закончил в 2006-м. Он преуспел не только в спорте. У Рима Щайдуллиновича двое детей и двое внуков. Сейчас он занимается ими. В свои 75-ть тренер в великолепной форме. Дома регулярно включает беговую дорожку и крутит велосипед. А накануне юбилея рвался на футбол. Глядя на него, понимаешь, что возраст это действительно всего лишь цифра.