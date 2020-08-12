«Условия были адские»: заслуженный тренер РСФСР Рим Валиуллин рассказал о своей карьере

Он воспитал двукратного чемпиона Европы и десяток мастеров спорта по боксу. Завтра свой 75-летний юбилей празднует Рим Валиуллин. Тренер, подаривший республике Валерия Лимасова.

Далекий 1961 год. Риму Валиуллину шестнадцать, он лишь начинает свой путь в спорте. Тогда тяжело было предположить, что он станет заслуженным тренером РСФСР. Карьера боксера длилась шесть с половиной лет. За это время удалось выиграть чемпионат Башкирии. Рим Валиуллин так и не получил звания мастера спорта, хотя выполнил норматив.

Николая Ивановича Митькина я спрашивал. То одну справку попросит, то другое что-то, но так и не дали. Хотя в газете «Моторостроитель» была статья небольшая. Рим Валиуллин, заслуженный тренер РСФСР

В марте 1969-го Рим Валиуллин устроился на стадион «Нефтяник» мастером спортивных сооружений. Параллельно начал тренировать группу боксеров. Сначала занимались в игровом зале. На всех было 12 пар перчаток и две боксерские груши. Затем переместились в зал тяжелой атлетики.

Условия были адские. Были помосты, штанги, еще Гафаров придумал какие-то станки. Мои ребята оттуда подали, головой бились. Рим Валиуллин, заслуженный тренер РСФСР

Несмотря на отсутствие нормальных условий, уже в 1972 году главный ученик Рима Валиуллина Валерий Лимасов выиграл первенство РСФСР. А спустя три года он стал чемпионом Европы, в 77-м повторил этот успех. Хотя данные у Лимасова были не самые боксерские. Не умел подтягиваться и отжиматься в 14 ле. Кроме того, играя в футбол, сломал правую руку. Риму Шайдуллиновичу пришлось делать из Лимасова левшу.

Во время боя начал менять стойку. Я ему говорю: у тебя 50 % здесь, и 50% здесь, а мне надо сто. Рим Валиуллин, заслуженный тренер РСФСР