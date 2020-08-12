Житель Башкирии 52 раза ударил подругу ножом

Зверское преступление совершил 28-летний житель Туймазинского района. Парень нанес своей знакомой 52 ножевых ранения. Женщина скончалась на месте от потери крови.
Как выяснило следствие, молодой человек пришел в гости к подруге отпраздновать день рождения 20 апреля. Во время застолья между друзьями завязался конфликт, во время которого парень схватил нож и 52 раза ударил девушку в грудь и шею. Несчастная скончалась на месте происшествия.
После убийства парень убрал всю квартиру и сам вызвал скорую и полицию, заявив, что уже нашел знакомую мертвой. Сотрудникам полиции удалось собрать достаточное количество улик, которые доказывают причастность парня к преступлению. Однако за решетку мужчина может не попасть. Экспертиза выявила у сельчанина психическое отклонение – парня могут направить на принудительное лечение.