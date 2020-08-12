В Башкирии 28 тяжёлых пациентов, болеющих коронавирусом

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новые данные о состоянии заболевших коронавирусом в республике. Напомним, за последние сутки было выявлено 35 новых случаев заражения. Общее количество заболевших за всё время – 7162 человек.

В стационарах Башкирии лежат 279 человек. Из них 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 8 нуждаются в аппаратах ИВЛ. Лечатся дома 1397 человек – они переносят болезнь в легкой форме.