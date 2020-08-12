В Уфе закрыли лазейку для любителей уличных гонок

Отныне фанатам быстрой езды начали приходить штрафы с камеры, которую раньше удавалось "обмануть"

Столичным гонщикам "прикрыли лавочку". Речь идет об одной-единственной камере фиксации скорости на проспекте Салавата Юлаева в районе недостроенного моста.

Все знают, что проспект Салавата Юлаева усеян камерами в районе пересечений с мостами. В этом месте выше 79 километров в час лучше не гнать - однозначно придет штраф.

Однако под заброшенным мостом, который по проекту должен уводить автомобилистов в сторону недостроенного тоннеля, камера работала только на 4 полосы. Иными словами, любители гонок не сбавляли скорости и в нужный момент перестраивались в крайний правый ряд - там камера их попросту не видела.

Такая настройка системы позволяла водителям выжимать всю мощь из своего автомобиля. Однако совсем недавно жителям Уфы стали приходить штрафы именно с этой камеры. Информация об этом оперативно появилась в сообществе столичных гонщиков.

Я торопился, проехал справа как обычно. Чуть позже смотрю в приложении - у меня штраф висит. Когда уже "письмо счастья" пришло, увидел, что меня "зацепили" именно с этой камеры. Антон П., житель Уфы