В Уфе закрыли лазейку для любителей уличных гонок

Отныне фанатам быстрой езды начали приходить штрафы с камеры, которую раньше удавалось "обмануть"
Столичным гонщикам "прикрыли лавочку". Речь идет об одной-единственной камере фиксации скорости на проспекте Салавата Юлаева в районе недостроенного моста.
Все знают, что проспект Салавата Юлаева усеян камерами в районе пересечений с мостами. В этом месте выше 79 километров в час лучше не гнать - однозначно придет штраф.
Однако под заброшенным мостом, который по проекту должен уводить автомобилистов в сторону недостроенного тоннеля, камера работала только на 4 полосы. Иными словами, любители гонок не сбавляли скорости и в нужный момент перестраивались в крайний правый ряд - там камера их попросту не видела.
Такая настройка системы позволяла водителям выжимать всю мощь из своего автомобиля. Однако совсем недавно жителям Уфы стали приходить штрафы именно с этой камеры. Информация об этом оперативно появилась в сообществе столичных гонщиков.
Кстати, наш собеседник поймал достаточно большой штраф. При ограничении скорости в 60 километров под камерой он проехал со скоростью в 117 километров в час.