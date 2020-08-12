Дело ограбившей банк Луизы Хайруллиной приняло неожиданный поворот

Луиза и Марат Хайруллины впервые встретились спустя полтора года в зале суда. Точка в этом громком деле должна была быть поставлена сегодня, однако что-то пошло не так.
Все республиканские журналисты и не только собрались у здания Салаватского суда в ожидании развязки истории, ведь дело рассматривали в особом порядке. В зале заседания побывал и наш корреспондент.
Заметно похудевшая за полтора года в СИЗО Луиза Хайруллина удивила своим новым образом. Аккуратный макияж, новая прическа и сияющие глаза – будто за решеткой она молодеет. Если на предыдущих заседаниях во время следствия женщина плакала и отворачивалась от камер, то сейчас может и улыбнуться. Да что уж там, ее даже потянуло на откровенные разговоры с журналистами. Обвиняемая призналась: надеется, что сегодня все закончится – дело рассматривается в особом порядке.
На хорошее настроение самого известного кассира страны, возможно, повлияла и долгожданная встреча с супругом. Сегодня они впервые на совместном процессе, до этого слушания проходили раздельно, пара не виделась с момента их задержания, а это почти полтора года. Марат Хайруллин приехал в зал суда из своего загородного коттеджа. Ведь, в отличие от супруги, мужчина находится под домашним арестом. Примечательно, но именно он, по версии следствия, является организатором этого преступления.
Не успел процесс начаться, как надежды супругов на разбирательство в особом порядке рухнули. Ходатайства защиты Луизы и Марата суд отклонил, несмотря на то, что они подавались до изменения в федеральном законе. А в нем говорится: общая сумма ущерба слишком большая и тянет на тяжкое преступление. А это значит, снова будут опрошены свидетели, сами обвиняемые, будет проведена оценка доказательств, а значит, процесс может затянуться на месяцы.
Между тем две дочери Хайруллиных 9 и 13 лет ранее по решению суда остались жить с отцом в Салавате. По данным правоохранителей, именно Марат подвиг жену выносить деньги из банка частями. Как он утверждает, 25 миллионов рублей ушли на ставки, однако точного ответа, где же деньги, до сих пор нет.