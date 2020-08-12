Дело ограбившей банк Луизы Хайруллиной приняло неожиданный поворот

Луиза и Марат Хайруллины впервые встретились спустя полтора года в зале суда. Точка в этом громком деле должна была быть поставлена сегодня, однако что-то пошло не так.

Все республиканские журналисты и не только собрались у здания Салаватского суда в ожидании развязки истории, ведь дело рассматривали в особом порядке. В зале заседания побывал и наш корреспондент.

Заметно похудевшая за полтора года в СИЗО Луиза Хайруллина удивила своим новым образом. Аккуратный макияж, новая прическа и сияющие глаза – будто за решеткой она молодеет. Если на предыдущих заседаниях во время следствия женщина плакала и отворачивалась от камер, то сейчас может и улыбнуться. Да что уж там, ее даже потянуло на откровенные разговоры с журналистами. Обвиняемая призналась: надеется, что сегодня все закончится – дело рассматривается в особом порядке.

– На сколько килограммов Вы похудели? – На килограммов 13, наверное. – Это из-за стресса? – Ну, конечно. – А на какой приговор Вы рассчитываете? – На самый мягкий. Чтобы меньше был срок. Луиза Хайруллина, обвиняемая

На хорошее настроение самого известного кассира страны, возможно, повлияла и долгожданная встреча с супругом. Сегодня они впервые на совместном процессе, до этого слушания проходили раздельно, пара не виделась с момента их задержания, а это почти полтора года. Марат Хайруллин приехал в зал суда из своего загородного коттеджа. Ведь, в отличие от супруги, мужчина находится под домашним арестом. Примечательно, но именно он, по версии следствия, является организатором этого преступления.

Я сказал, давайте без комментариев. Марат Хайруллин, обвиняемый

Не успел процесс начаться, как надежды супругов на разбирательство в особом порядке рухнули. Ходатайства защиты Луизы и Марата суд отклонил, несмотря на то, что они подавались до изменения в федеральном законе. А в нем говорится: общая сумма ущерба слишком большая и тянет на тяжкое преступление. А это значит, снова будут опрошены свидетели, сами обвиняемые, будет проведена оценка доказательств, а значит, процесс может затянуться на месяцы.

Сторона обвинения располагает достаточным количеством доказательств по данному уголовному делу. Их мы будет представлять на следующем судебном заседании. Марат Шарафутдинов, старший помощник прокурора г. Салавата

Будем делать какие-то выводы, подавать ходатайства. Все это немножко затянется, поэтому будем разбираться по делу. Игорь Рахимов, адвокат Луизы Хайруллиной