Курская трагедия 20 лет спустя: истории погибших моряков из Башкирии

Сегодня годовщина трагедии на атомной подводной лодке «Курск». В этот день одна из самых современных субмарин военно-морского флота затонула во время учений в Баренцевом море, на борту было 118 членов экипажа, пятеро из которых – уроженцы Башкортостана. Сегодня в разных районах республики прошли памятные мероприятия.

Эту трагедию называют самой страшной в истории современного российского флота. За тем, как спасают затонувшую подлодку, наблюдал весь мир. И до последнего родственники моряков надеялись: членов экипажа удастся спасти. Но напрасно. Все 118 подводников, включая пятерых уроженцев Башкортостана, погибли.

Время совсем не лечит. Для Елены Хафизовой все произошедшее было как будто вчера. Женщина до сих пор помнит, как провожала мужа на эти, как тогда думали, трехдневные учения. И всякий раз при рассказе ком в горле: старший мичман Наиль Хафизов к Курску был прикомандирован. В море в тот день выходить должен был другой.

Так получилось, что мичман не пришел вовремя. То ли с билетами у него были проблемы. В результате моего прикомандировали. Он с ними ходил на стрельбы. И также пошел в свой последний поход. Все жены с детьми встречали их на пирсе. Елена Хафизова, вдова Наиля Хафизова

Образ женщины, которая, стоя на скале, с надеждой смотрит вдаль, воплотили в мемориале, посвященном погибшим морякам. Этот символ любви и верности, надежды и скорби скульпторы в память о погибших моряках Курска установили в парке Победы. Кроме Наиля Хафизова, в свой последний морской путь отправились еще четыре наших земляка: командир отделения турбин Роберт Гесслер, мичман Фанис Ишмуратов, кок Салават Янсапов и главный старшина Ришат Зубайдуллин.

Олицетворением 5 погибших башкирских моряков стали 5 проносящихся над волнами чаек, которые летают над бескрайними океанскими просторами и взывают своим плачем к живым, чтобы те помнили о них. Все члены экипажа были награждены орденами мужества посмертно.

Памятные мероприятия прошли сегодня по всей республике. В селе Слак Альшеевского района моряки возложили цветы к могиле Наиля Хафизова, который родом с этих мест. Жители Баймакского района почтили память Фаниса Ишмуратова, а в Благоварском районе вспоминали главного старшину Роберта Гесслера. Его тело одним из первых доставили на родину.

Писал письма постоянно нам. Что служба идет, все хорошо. Не жаловался, не любил жаловаться. Галимьян Нуриманов, учитель Роберта Гесслера

Вокруг гибели подлодки «Курск» до сих пор множество теорий. Впрочем, по официальной версии причиной затопления стал взрыв торпеды в первом отсеке. По такому варианту сценария, к слову, пошли и создатели недавней художественной экранизации – фильма белгийско-французского производства.

Часть моряков после взрыва закрылись в 9 отсеке, где до последнего боролись за жизнь. Там же была найдена знаменитая записка капитана-лейтенанта Колесникова своей жене – единственное обнаруженное послание экипажа.

«Здесь темно писать, но на ощупь попробую! Шансов, похоже, нет, процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо! Колесников».