В Башкирии доработают программу господдержки строящихся сельчан

Республиканскую программу «Домокомплект» доработают с учетом новых реалий на жилищном рынке. Такое поручение региональному Госкомитету по строительству и архитектуре дал первый вице-премьер правительства Андрей Назаров.
Суть проекта заключается в выдаче займов на возведение индивидуального жилья из древесины. Сумма составляет не более 300 тысяч рублей под 5% годовых сроком на 5 лет. Сейчас в очереди на получение господдержки по этой программе стоят 11 тысяч человек. Сельчан надо поддерживать льготной ипотекой и субсидированием жилищного строительства, отметил Назаров.