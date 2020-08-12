В Башкирии доработают программу господдержки строящихся сельчан

На селе надо поддерживать людей, чтобы они могли там остаться и жилье себе построить. Да, это сложно, и сегодня, конечно, время достаточно напряженное в финансовом плане. Но программу субсидирования, мне кажется, все-таки надо в том или ином виде вводить и сохранять. Поэтому давайте будем дорабатывать этот вопрос, чтобы субсидирования для определенных граждан у нас были.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан