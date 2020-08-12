В Башкирии доработают программу господдержки строящихся сельчан

Республиканскую программу «Домокомплект» доработают с учетом новых реалий на жилищном рынке. Такое поручение региональному Госкомитету по строительству и архитектуре дал первый вице-премьер правительства Андрей Назаров.

Суть проекта заключается в выдаче займов на возведение индивидуального жилья из древесины. Сумма составляет не более 300 тысяч рублей под 5% годовых сроком на 5 лет. Сейчас в очереди на получение господдержки по этой программе стоят 11 тысяч человек. Сельчан надо поддерживать льготной ипотекой и субсидированием жилищного строительства, отметил Назаров.

На селе надо поддерживать людей, чтобы они могли там остаться и жилье себе построить. Да, это сложно, и сегодня, конечно, время достаточно напряженное в финансовом плане. Но программу субсидирования, мне кажется, все-таки надо в том или ином виде вводить и сохранять. Поэтому давайте будем дорабатывать этот вопрос, чтобы субсидирования для определенных граждан у нас были.

Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан