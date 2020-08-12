Стало известно, из чего будут шить новую школьную форму в Башкирии

Единый стиль для школьников Башкортостана. В четырех районах республики запустили пилотный проект. Форму наденут 9 тысяч учеников 1-5 классов. Если родителей устроит соотношение «качество-цена», в будущем проект распространится на всю республику.
Строгая классика добавляет ей солидности, считает первоклассница Ясмина. Сарафан, бабочка и теплый жакет – основной гардероб школьницы на будущий учебный год – собран за полчаса.
Семья Высотиных третий год подряд приезжает из Давлеканово, чтобы обновить школьную форму ребенка. Но меняют только блузку, остальное перешивают, либо докупают тот наряд, которого у школьницы еще не было. Качеством довольны, как и ценой. А вот кому-то форма может оказаться не по карману, считает родительница.
Но сразу заполнять шкафы всеми элементами формы нет необходимости. В этом году в республике запущен пилотный проект по внедрению единого обмундирования школьников. Например, жакет и брюки для мальчика обойдутся в 2200 рублей. В 3400 обойдется тройка в комплекте с бомбером. Пока в едином стиле оденутся дети четырех районов республики – Абзелиловского, Янаульского, Благоварского и Федоровского.
Дизайн формы на кафедре УГНТУ, а шить одежду будут 3 предприятия: уфимские производства ОПТРИ и «Страна детства» и фабрика «Кристина» в городе Салават. Материалы для формы российского производства, в составе шерсть в количестве, которое рекомендует Роспотребнадзор.
Одежду в пилотном режиме пока сшили на 9000 учеников с 1-го по 5-й класс. Если родители одобрят нововведения, все школьники Башкортостана будут одеты не только в едином стиле, но и по ценам, доступным семьям с разным достатком.