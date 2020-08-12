Стало известно, из чего будут шить новую школьную форму в Башкирии

Единый стиль для школьников Башкортостана. В четырех районах республики запустили пилотный проект. Форму наденут 9 тысяч учеников 1-5 классов. Если родителей устроит соотношение «качество-цена», в будущем проект распространится на всю республику.

Строгая классика добавляет ей солидности, считает первоклассница Ясмина. Сарафан, бабочка и теплый жакет – основной гардероб школьницы на будущий учебный год – собран за полчаса.

Форма дисциплинирует все-таки. Это очень удобно, ежедневно не нужно думать, что надевать. Надел форму и пошел, очень удобно. Алия Ильмашева

Семья Высотиных третий год подряд приезжает из Давлеканово, чтобы обновить школьную форму ребенка. Но меняют только блузку, остальное перешивают, либо докупают тот наряд, которого у школьницы еще не было. Качеством довольны, как и ценой. А вот кому-то форма может оказаться не по карману, считает родительница.

Если покупать сарафан к этому – он стоит 2000 рублей – то, наверное, дороговато выйдет. Если каждый год покупать комплект. Мы не каждый год покупаем, мы докупаем. Я покупаю, чтобы на 2 года хватило. Ирина Высотина

Но сразу заполнять шкафы всеми элементами формы нет необходимости. В этом году в республике запущен пилотный проект по внедрению единого обмундирования школьников. Например, жакет и брюки для мальчика обойдутся в 2200 рублей. В 3400 обойдется тройка в комплекте с бомбером. Пока в едином стиле оденутся дети четырех районов республики – Абзелиловского, Янаульского, Благоварского и Федоровского.

Много идет контрафакта в Россию. И одевать детей в непонятную форму не совсем правильно. Посмотрим, когда учебный год 20-21 пройдет. Соберем комментарии от родителей. Если удовлетворенность будет, дальше будет продвигать в республике. Александр Шельдяев, министр промышленности и энергетики Республики Башкортостан

Дизайн формы на кафедре УГНТУ, а шить одежду будут 3 предприятия: уфимские производства ОПТРИ и «Страна детства» и фабрика «Кристина» в городе Салават. Материалы для формы российского производства, в составе шерсть в количестве, которое рекомендует Роспотребнадзор.

Сначала родители восприняли в штыки. Первые отзывы они просто судили по картинкам. Но когда мы начали выезжать в эти пилотные районы и дали возможность родителям воочию увидеть, у них поменялось мнение, они начали давать заявки. Зульфира Газизова, руководитель швейной фабрики «ОПТРИ»