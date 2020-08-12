Лесные пожарные Башкирии получили 4 беспилотника

В распоряжение Лесопожарного центра республики поступили 4 беспилотных летательных аппарата. Квадрокоптеры оснащены приборами ночного видения, тепловизорами, громкоговорителями и другим оборудованием. Разведку местности теперь можно будет проводить и днем, и ночью, а также практически в любой труднодоступной местности.
Вместо привычного изучения обстановки с кабины самолёта АН-2, мониторинг территории прямо с земли. За пультом дрона старший летчик-испытатель Урал Риянов. Это пробный полет одного из четырех беспилотников, поступивших в распоряжение лесопожарного центра. Все квадрокоптеры заточены под «зеленых» огнеборцев.
Небольшой по размерам, но богатый по функционалу. Настоящий помощник для лесников или другими словами пожарный разведчик. Благодаря такому дрону можно оперативно оценить обстановку и приступить к локализации огня. При необходимости координировать действия тех, кто находится в самом очаге.
Максимальная дальность полета – 7 километров. Квадрокоптер может находиться в воздухе без дополнительной зарядки около получаса. Этого вполне достаточно, чтобы оценить масштабы возгорания и принять меры.
Профессиональные дроны были закуплены по региональной программе «Сохранение лесов». В ближайшее время специалисты лесного хозяйства пройдут обучение по управлению новыми беспилотниками, применять которые придется нескоро, надеются в Минлесхозе. Лесные пожары итак зачастили этим летом.
Обнаружение очагов возгорания, мониторинг лесных пожаров и разработка плана действий по тушению огня – в первую очередь для этого нужны беспилотные летательные аппараты. Но применять их планируют ещё в одном важном деле – для выявления незаконных рубок и обнаружения нарушителей в лесной чаще.