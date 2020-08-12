Лесные пожарные Башкирии получили 4 беспилотника

В распоряжение Лесопожарного центра республики поступили 4 беспилотных летательных аппарата. Квадрокоптеры оснащены приборами ночного видения, тепловизорами, громкоговорителями и другим оборудованием. Разведку местности теперь можно будет проводить и днем, и ночью, а также практически в любой труднодоступной местности.

Вместо привычного изучения обстановки с кабины самолёта АН-2, мониторинг территории прямо с земли. За пультом дрона старший летчик-испытатель Урал Риянов. Это пробный полет одного из четырех беспилотников, поступивших в распоряжение лесопожарного центра. Все квадрокоптеры заточены под «зеленых» огнеборцев.

Тепловизор – это в режиме ночного видения, камера 4К съемка идет уже. Сигнальная лампа идет в комплекте, также идут фонари ночные. Прибор ночного видения ставится у нас вот вместе с камерой. Урал Риянов, старший лётчик-наблюдатель

Небольшой по размерам, но богатый по функционалу. Настоящий помощник для лесников или другими словами пожарный разведчик. Благодаря такому дрону можно оперативно оценить обстановку и приступить к локализации огня. При необходимости координировать действия тех, кто находится в самом очаге.

Максимальная дальность полета – 7 километров. Квадрокоптер может находиться в воздухе без дополнительной зарядки около получаса. Этого вполне достаточно, чтобы оценить масштабы возгорания и принять меры.

Стоя на земле, мы реально не видим всю обстановку. А запуская уже сверху, мы можем увидеть направление огня, куда движется, есть ли естественные преграды. Айрат Юсупов, руководитель Лесопожарного центра Республики Башкортостан

Профессиональные дроны были закуплены по региональной программе «Сохранение лесов». В ближайшее время специалисты лесного хозяйства пройдут обучение по управлению новыми беспилотниками, применять которые придется нескоро, надеются в Минлесхозе. Лесные пожары итак зачастили этим летом.

С начала пожароопасного сезона в этом году в лесном фонде было зарегистрировано 119 лесных пожаров. Больше половины из них из-за сухих гроз. Особенно было пожароопасно и большое количество зарегистрировано с 14 июля текущего года. Айрат Искандаров, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан