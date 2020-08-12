Камиль Бузыкаев и студия «Муха» создают мини-мультсериал

В присущей для художника сатирической манере ожившие герои карикатур призывают носить маски в период пандемии. Так, в основу сценария первого мультфильма легла басня Крылова про ворону и сыр. Игнорирование санитарных правил приводит к смерти птицы. Мораль всех серий: выбор всегда остается за самим человеком.

Эти мультфильмы, конечно, вызывающие и выбивающие из благодушного состояния. Но в этом суть любого произведения искусства – не оставить равнодушным. Мне некоторые товарищи пишут: «Что-то больно жестко».

В планах художников выпустить 8 короткометражных мультфильмов. Они будут посвящены не только коронавирусной инфекции, но и необходимости соблюдать правила дорожного движения. Над каждой серией работает большая команда мультипликаторов. Сейчас идет работа по озвучке очередного эпизода. Вскоре мини-сериал можно будет увидеть на телеканале БСТ.