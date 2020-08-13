В Башкирии молодой отец бросил дочь, потому что она инвалид

Сейчас малышке и ее одинокой маме активно помогают волонтеры.

Историю девочки из Стерлитамака по имени Амира рассказала в своем аккаунте Регина Биргулиева, местная общественница. Женщина уже долгое время помогает малышам и их родителям в трудной жизненной ситуации.

У Амиры как раз такая ситуация. По фотографиям видно - девочка родилась с серьезными отклонениями, в том числе и по зрению. Ее отец решил уйти из семьи, когда узнал, что его дочь - инвалид. Мужчина предложил супруге сдать дочь в Дом малютки, но, получив отказ, решил уйти сам.

С тех пор Амира и ее мама только вдвоем борются с тяжелым недугом. К этому моменту отважная девочка перенесла целых 4 шунтирования головного мозга и 11 наркозов за 6 месяцев. Для маленького ребенка это невероятные испытания.

Уже в четверг девочку повезут к специалистам в Уфу, а после этого в Санкт-Петербург. На лекарства и питание ей нужны приличные суммы, которые мама Амиры в одиночку без папы заработать не может.

Если вы хотите помочь Амире и перевести деньги, воспользуйтесь любым из этих способов.

Переводом на карту волонтеров:

8 919 616 60 26 - Сбербанк (перевод по номеру телефона).

Банковским переводом на счет АНО "Центр социальной поддержки "Радуга добра":

Расчётный счёт: 40703810706000002689.

Банк: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК.

БИК: 048073601.

Кор. Cчёт: 30101810300000000601.

ОГРН: 1190280043360.

ИНН: 0268087453.