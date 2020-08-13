Жительница Уфы уснула за рулём и врезалась в забор

12 августа зарегистрирована серьёзная авария в башкирской столице. В дорожно-транспортном происшествии на улице Пугачева пострадала женщина-водитель. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

38-летняя уфимка управляла «Митсубиси Оутландер», направляясь в сторону улицы Сочинской. Однако в какой-то момент женщина не справилась с управлением и врезалась в забор. Пострадавшая получила ушибы и нуждалась в помощь медиков.