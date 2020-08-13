В Башкирии мужчина убил жену, но отделался небольшим штрафом

Суд Башкирии рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Белорецка. Мужчина обвиняется в убийстве собственной жены. За серьёзное преступление горожанин всего лишь выплатит штраф.
Инцидент произошёл ещё в сентябре 2019 года. Между супругами завязался небольшой конфликт, во время которого мужчина начал избивать жену. Он один раз сильно ударил возлюбленную кулаком в лицо – женщина не удержалась на ногах, упала и ударилась головой о деревянный пол.
Смерть наступила тут же от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком мозга. Обвиняемого судили по статье «смерть по неосторожности». Ранее мужчина судим не был, он полностью возместил ущерб потерпевшей стороне, поэтому суд принял решение закрыть уголовное дело и назначить мужчине штраф в 10 тысяч рублей.