В Башкирии 17-летний парень до смерти избил отца

В Альшеевском районе Башкирии расследуют страшное преступление. 17-летний парень до смерти избил своего 55-летнего отца. Подробности шокирующего преступления рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

Тело мужчина было найдено 10 августа недалеко от частного дома. Полиция сразу отметила множественные травмы криминального характера. У мужчины были гематомы под глазами, на затылке, на лбу. Первым подозреваемым стал – 17-летний сын погибшего.

Оказалось, к смерти отца действительно причастен подросток. Семейство проводило вечер за распитием спиртных напитков, но в один момент между отцом и сыном разгорелся конфликт. Парень схватил металлическую трубу и начал избивать родственника.