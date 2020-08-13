В Уфе создают комикс о легендарном «Красном паше»

Комикс о легендарном «Красном паше» готовят уфимские мультипликаторы. Это будет рассказ в картинках о дружбе дипломата Карима Хакимова с королевской семьей Саудовской Аравии.
Уроженец деревни Дюсяново Бижбулякского района был первым полномочным представителем Советского Союза в арабских странах. Карим Хаким стал другом главы-основателя правящей и ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда и завоевал доверие простых жителей Аравийского полуострова.
Сейчас в мультстудии «Муха» идет работа по приданию цвета комиксу. Готова обложка и утверждено название – «Карим и Азис. Время героев». Ожидается, что комикс будет издан и в Саудовской Аравии.