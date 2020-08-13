В Уфе осудили медсестру за выход в аптеку

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор операционной медсестре больницы №18. Медработница вышла в аптеку, несмотря на запрет и угрозу распространения коронавируса. Теперь уфимке предстоит выплатить штраф.

Медсестра нарушила санитарные правила при угрозе распространения коронавирусной инфекции. Главный врач запретила контактировать с кем-либо из-за работы с вирусом. Однако женщинанарушила запрет и вышла в аптеку.