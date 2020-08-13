В Уфе эксперты оценили состояние деревьев на Советской площади

В городских условиях для деревьев отводится срок службы -- 40 лет. После 40 лет начинается ухудшение состояния. По нормативам должны быть ежегодные оценки состояния зеленых насаждений, перспективная оценка раз в десять лет. По результатам этих оценок производится уход за деревьями.

Айрат Ишбирдин, профессор кафедры физиологии и общей биологии БашГу, эколог