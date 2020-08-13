В Уфе эксперты оценили состояние деревьев на Советской площади

В Уфе решается судьба деревьев на Советской площади. Накануне очередная комиссия оценила состояние зелёных насаждений.
Решение спилить около 110 вековых лип и елей было принято в ходе реконструкции. Активисты потребовали остановить вырубку деревьев. Эксперты ОНФ поддержали горожан и призвали администрацию Уфы сохранить насаждения. Главным аргументом в защиту вырубки стала биологическая экспертиза, результаты которой опубликовали на сайте администрации города.
На просьбы жителей города сохранить деревья отреагировали и в Институте развития городов республики Башкортостан. Совместно с группой инициативных горожан и общественных деятелей они работают над получением результатов независимой экспертизы состояния лип и елей. Сейчас они предлагают рассмотреть вариант частичной вырубки с постепенным замещением деревьев и сохранением основной структуры аллеи.