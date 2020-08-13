В Башкирии огнём охватило домик на базе отдыха

На базе отдыха в деревне Мурадымово Кугарчинского района произошёл пожар. Инцидент зафиксирован 12 августа. Огнем охватило деревянный домик.
Пресс-служба МЧС по РБ рассказала подробности произошедшего. В километре от места происшествия проходил межрегиональный образовательно-культурный форум. Сотрудники МЧС, которые контролировали безопасность на мероприятии, в считанные минуты добрались до пожара.
К счастью, огонь удалось быстро потушить. В пожаре никто не пострадал. Профессиональным спасателям помогали добровольцы.
Фото: МЧС по РБ.