В Башкирии огнём охватило домик на базе отдыха

Пресс-служба МЧС по РБ рассказала подробности произошедшего. В километре от места происшествия проходил межрегиональный образовательно-культурный форум. Сотрудники МЧС, которые контролировали безопасность на мероприятии, в считанные минуты добрались до пожара.