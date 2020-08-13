В Башкирии вновь обнаружено 35 случаев заражения коронавирусом

Минздрав Башкирии озвучил новые данные по распространению коронавируса в республике. Согласно цифрам, в регионе за минувшие сутки диагноз covid-19 был поставлен 35 пациентам. Общее же число заболевших перевалило за 7 тысяч и на сегодняшний день составляет 7 197 зараженных.

Из них уже больше половины удалось побороть болезнь. С выздоровлением из больниц выписано 5 786 человек. Этот показатель увеличился на 256 по сравнению с прошедшими 24 часами.