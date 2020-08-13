В России вновь увеличилось число заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России озвучил новые данные по заболевшим. Так, за сутки вновь было выявлено 5057 человек с COVID-19. Новые заболевшие зарегистрированы в 83 регионах страны.

Также стоит отметить, что у 26,3% новых зараженных нет клинических проявлений болезни. За всё время пандемии в России выявлено 907 758 человек с коронавирусом. Одновременно болеют 175 978 — за сутки этот показатель уменьшился на 1165 человек.