В Уфе 9-летняя девочка попала под колёса иномарки

Накануне, 12 августа, произошла авария с участием несовершеннолетней девочки. 9-летняя школьница попала под колёса иномарки. Малышке срочно потребовалась помощь медиков.
Пресс-служба столичной Госавтоинспекции отмечает, что авария произошла на улице Мингажева. 9-летняя девочка пыталась перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент её сбил 43-летний мужчина за рулем «KIA Cerato».
Девочку срочно госпитализировали с тяжелыми травмами. В причинах аварии предстоит разобраться.
Фото: ГИБДД Уфы.