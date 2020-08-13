В Уфе здание суда эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Больше 200 посетителей Советского районного суда оказались на улице. 

Сегодня утром к зданию Советского суда в Уфе подъехали пожарные и Росгвардия. На один из почтовых ящиков пришло сообщение о заложенной в здании бомбе. Всех, кто был в этот момент в здании, срочно эвакуировали на улицу. 

В 10:38 на почту суда поступило сообщение, что здание суда заминировано. Сотрудники Росгвардии быстро приехали. Эвакуировали 200 человек, в здании суда сейчас работают кинологи.

Любовь Филиппова, консультант Советского районного суда Уфы 

Специалисты обследовали все здание. Бомбы обнаружено не было. Сейчас по данному факту проводится проверка. Вполне вероятно, что ложное сообщение поступило от того, чья судьба решалась в этот день в одном из залов заседаний. 