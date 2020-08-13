В Уфе здание суда эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Больше 200 посетителей Советского районного суда оказались на улице.
Сегодня утром к зданию Советского суда в Уфе подъехали пожарные и Росгвардия. На один из почтовых ящиков пришло сообщение о заложенной в здании бомбе. Всех, кто был в этот момент в здании, срочно эвакуировали на улицу.
Специалисты обследовали все здание. Бомбы обнаружено не было. Сейчас по данному факту проводится проверка. Вполне вероятно, что ложное сообщение поступило от того, чья судьба решалась в этот день в одном из залов заседаний.