В Башкирии ревнивец попытался зарезать соперника

42-летний житель Бирска оказался в больнице с ножевым ранением. Мужчина стал жертвой ревнивого друга. Подробности инцидента рассказала пресс-служба МВД по РБ.
Следствие выяснило, что компания местных жителей собралась провести вечер за распитием алкоголя. В какой-то момент 34-летний мужчина заметил, что его возлюбленная мило разговаривает с 42-летним товарищем. Ревнивец вспомнил, что ранее возлюбленная и друг уже сближались, поэтому его охватила ревность. Между соперниками завязалась перепалка, во время которой 34-летний мужчина ударил приятеля ножом в живот.
После спора мужчины примирились и даже продолжили застолье. Но со временем раненный мужчина почувствовал себя хуже – ему потребовалась срочная помощь врачей. По факту причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.