В Башкирии ревнивец попытался зарезать соперника

Следствие выяснило, что компания местных жителей собралась провести вечер за распитием алкоголя. В какой-то момент 34-летний мужчина заметил, что его возлюбленная мило разговаривает с 42-летним товарищем. Ревнивец вспомнил, что ранее возлюбленная и друг уже сближались, поэтому его охватила ревность. Между соперниками завязалась перепалка, во время которой 34-летний мужчина ударил приятеля ножом в живот.