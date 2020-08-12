В аэропорту Уфы у прибывших с Крыма туристов взяли анализы на коронавирус

В аэропорту «Уфа» принимаются комплексные меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В терминалах установлены стационарные диспенсеры, бактерицидные рециркуляторы воздуха, нанесена специальная разметка, которая помогает соблюдать социальное дистанцирование. Аэропорт «Уфа» один из немногих аэропортов в стране, где задействованы пять тепловизоров. Каждые два часа в аэровокзальном комплексе проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. После каждого рейса проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов.