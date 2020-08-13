Стало известно о состоянии отца и сына, отравившихся грибами в Башкирии

Отец накормил двоих маленьких детей супом с ядовитыми грибами. Шестилетняя дочь скончалась, сам мужчина и его трехлетний сын были доставлены в реанимацию.

Известно, что грибы мужчина собирал близ деревни Даутово. Ночью 28 летний отец-одиночка почувствовал себя плохо. Обнаружив свою дочь мертвой в кроватке, вызвал скорую. К приезду медиков пострадавшие были уже без сознания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Детей мужчина воспитывал один, супруга скончалась два месяца назад от сердечного приступа.