В Башкирии пытаются спасти 16-летнюю девочку от аморального образа жизни
В Башкирии органы власти, педагоги и работники соцучреждений пытаются наставить 16-летнюю жительницу Ишимбая. О ней в социальных сетях рассказала детский омбудсмен Милана Скоробогатова. По ее словам, сейчас девочка находится в приюте и очень хочет домой, однако забирать ее мама не спешит.
Мой выезд в Кугарчинский район был вызван необходимостью встречи с Диной (имя изменено, - прим.ред.). Она из Ишимбая, ей 16 лет и уже больше 2-х месяцев она проживает в приюте. Очень хочет вернуться домой, но никто из окружавших её взрослых ни разу не поговорил с ней честно о том, что происходит... Свои вопросы она задавала на страничках Главы Республики и очень ждала ответа. Разговор был непростой... очень... Но нам с Диной удалось перейти от бурных эмоций: гнева, сопротивления, обиды к разумному планированию её жизни на ближайшие 2 года.
Милана Скоробогатова, детский омбудсмен
Оказалось, что семья Дины неблагополучная. Она состояла на учете у двух соцорганизаций. Девочка не получила в семье нужных ценностей для самостоятельной жизни в обществе. К тому же, мама ее оставляла в приюте периодически, но всегда забирала обратно.
Мама спустя некоторое время забирала девочку и жизнь возвращалась в свое обычное русло. Казалось бы всё неплохо. А другая сторона этого "неплохо" в том, что ребенок не учился в школе, в 16 лет мы имеем неполную аттестацию только за 6 класс! Полное отсутствие жизненных целей, желания учиться, получать профессию, аморальный образ жизни, полное отстранение мамы от воспитания дочери. За 4 года ситуация жизни ребенка стала почти безнадежной.
Милана Скоробогатова, детский омбудсмен
Чтобы спасти жизнь Дины Милана Скоробогатова с коллегами составили план.
Сейчас органам опеки предстоит помочь ребенку окончить 9 классов средней школы, определиться с выбором профессии и поступить учиться, заключила омбудсмен.