В Башкирии пытаются спасти 16-летнюю девочку от аморального образа жизни

Мой выезд в Кугарчинский район был вызван необходимостью встречи с Диной (имя изменено, - прим.ред.). Она из Ишимбая, ей 16 лет и уже больше 2-х месяцев она проживает в приюте. Очень хочет вернуться домой, но никто из окружавших её взрослых ни разу не поговорил с ней честно о том, что происходит... Свои вопросы она задавала на страничках Главы Республики и очень ждала ответа. Разговор был непростой... очень... Но нам с Диной удалось перейти от бурных эмоций: гнева, сопротивления, обиды к разумному планированию её жизни на ближайшие 2 года.

Милана Скоробогатова, детский омбудсмен