Сбившая насмерть мальчика в Уфе женщина просит вернуть взятку для судьи

Осужденная автоледи теперь судится со своим адвокатом.

Неожиданный поворот получила громкая история наезда на 9-летнего велосипедиста на остановке «Фирма Мир» в Уфе. Трагедия произошла полтора года назад.

В тот день женщина, которая поворачивала с проспекта на улицу Бабушкина, не заметила мальчика на велосипеде, который переезжал дорогу. В результате наезда ребенок погиб.

Автоледи получила условных срок, помимо этого семье погибшего ребенка ее обязали выплатить 500 тысяч рублей. Прокуроры посчитали приговор слишком мягким, после чего ее приговорили к 2 годам колонии-поселения с отсрочкой наказания.

После этого вскрылась одна любопытная деталь, о которой рассказал адвокат Александр Войцех в эфире радио «Это Москвы в Уфе». Выяснилось, что осужденная женщина сейчас судится со своим бывшим адвокатом. Женщина уверяет следствие, что адвокат Файзрахманова получила от нее в общей сложности 1,5 миллиона рублей за то, чтобы в судебном процессе участвовал конкретный судья, а приговор был значительно мягче. В итоге за свою работу она получила 100 тысяч рублей, 1 миллион за мягкий приговор в первой инстанции и еще полмиллиона за такую же картину во время апелляции.

Адвокат написала явку с повинной. Все произошедшее в ходе судебных разбирательств было просто совпадением.

Она признает вину, явку с повинной написала. Фактически не было взятки – она присвоила деньги себе. Да, согласен, не может быть двойной позиции по этому делу – это плохо. Но деньги были взяты, а взятка не дана, адвокат сама добилась приговора. Несмотря на то, что апелляция изменила приговор на реальный, но отсрочка приговора на десять лет – фактически человек остался на свободе, и при этом она сохранила работу. Мы признаем вину, но давайте посмотрим на другую сторону медали. Александр Войцех, адвокат