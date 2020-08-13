Сбившая насмерть мальчика в Уфе женщина просит вернуть взятку для судьи

Осужденная автоледи теперь судится со своим адвокатом.
Неожиданный поворот получила громкая история наезда на 9-летнего велосипедиста на остановке «Фирма Мир» в Уфе. Трагедия произошла полтора года назад.
В тот день женщина, которая поворачивала с проспекта на улицу Бабушкина, не заметила мальчика на велосипеде, который переезжал дорогу. В результате наезда ребенок погиб.
Автоледи получила условных срок, помимо этого семье погибшего ребенка ее обязали выплатить 500 тысяч рублей. Прокуроры посчитали приговор слишком мягким, после чего ее приговорили к 2 годам колонии-поселения с отсрочкой наказания.
После этого вскрылась одна любопытная деталь, о которой рассказал адвокат Александр Войцех в эфире радио «Это Москвы в Уфе». Выяснилось, что осужденная женщина сейчас судится со своим бывшим адвокатом. Женщина уверяет следствие, что адвокат Файзрахманова получила от нее в общей сложности 1,5 миллиона рублей за то, чтобы в судебном процессе участвовал конкретный судья, а приговор был значительно мягче. В итоге за свою работу она получила 100 тысяч рублей, 1 миллион за мягкий приговор в первой инстанции и еще полмиллиона за такую же картину во время апелляции.
Адвокат написала явку с повинной. Все произошедшее в ходе судебных разбирательств было просто совпадением.
Войцех также отметил, что расчет у автоледи очень простой. С адвоката она требует ровно 2 миллиона рублей - именно такую сумму в итоге она должна заплатить пострадавшей семье.