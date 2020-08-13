В двух районах Башкирии открылись пункты «Молочной кухни»

Несколько сотен семей из Гафурийского и Иглинского районов будут бесплатно получать детское питание. Натуральные молоко, кефир, творог и йогурт производятся на современном оборудовании молочной кухни Стерлитамака.

Поставка продукции в Красноусольский и Иглино будет осуществляться два раза в неделю. Если раньше воспользоваться её услугами могли только льготники, в основном малоимущие семьи, то сегодня полезную  продукцию могут приобрести все желающие.

Кстати, осенью этого года планируется запустить еще одну молочную кухню  в селе Верхние Киги,  она станет уже седьмой в республике и будет работать на северо-восточную часть Башкирии. 

Молочная кухня открыла свой новый пункт. Десятый у этого структурного подразделения. Мы очень рады, что он открылся  в Красноусольском.

Ирина Небогатова, заместитель главы администрации Гафурийского района по вопросам экономики