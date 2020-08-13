В двух районах Башкирии открылись пункты «Молочной кухни»

Несколько сотен семей из Гафурийского и Иглинского районов будут бесплатно получать детское питание. Натуральные молоко, кефир, творог и йогурт производятся на современном оборудовании молочной кухни Стерлитамака.
Поставка продукции в Красноусольский и Иглино будет осуществляться два раза в неделю. Если раньше воспользоваться её услугами могли только льготники, в основном малоимущие семьи, то сегодня полезную продукцию могут приобрести все желающие.
Кстати, осенью этого года планируется запустить еще одну молочную кухню в селе Верхние Киги, она станет уже седьмой в республике и будет работать на северо-восточную часть Башкирии.