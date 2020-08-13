Жители Башкирии смогут получить один миллион рублей

На конкурс принимаются общественные инициативы, направленные на развитие привлекательности городов и районов, создание комфортной городской среды. Основных номинаций пять: «Творчество, культура и искусство», «Здоровый образ жизни», «Экология и защита животных», «Патриотическое воспитание», «Моя малая родина». Суммы грантов по ним составят по 200 тысяч рублей. Также отдельно выделена номинация «Выбор города». Победителя в ней определят по итогам народного голосования. Приз составит 300 тысяч рублей. Отдельно будут выбраны три победителя, которые получат за третье место 300 тысяч, за второе — 400 тысяч, за первое — 500 тысяч рублей. Абсолютный победитель получит Гран-при в размере миллиона рублей. Таким образом, грантовый фонд конкурса равен 3,5 миллиона рублей.