Стало известно, сколько пациентов с коронавирусом в Башкирии нуждаются в ИВЛ

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило новые данные о заболевших в регионе. Напомним, за сутки в республике коронавирус выявлен ещё у 35 пациентов. За всё время пандемии количество зараженных достигло 7197 человек.

Одновременно вирусом болеют 1449 пациентов. Из них только 253 человека находятся в стационарах Башкирии. 21 пациент тяжело переносит болезнь, 4 нуждаются в аппаратах ИВЛ. Лечением дома занимаются 1196 человек.