В центре Уфы молодые мажоры устроили опасные гонки

Любители больших скоростей вновь проехались по городу с сумасшедщей скоростью.

Столичные мажоры на этот раз вновь нарушили массу правил дорожного движения. На этот раз стритрейсеры проехались по географическому центру города на проспекте Октября от округа Галле до Спортивной.

В распоряжении редакции bash.news оказалось видео из салона автомобиля. Своими достижениями гонщик хватился в соцсетях. Молодой парень нажимает педаль в пол на округе Галле, спустя 30 секунд оказываясь уже на Спортивной. К слову, в обычном скоростном режиме у водителя уйдет на это примерно минуту.

Во время опасного заезда водитель нарушает правила как минимум несколько раз. Первое и самое очевидное - скоростной режим, его зафиксировала камера. Второе - пересечение полосы для городского транспорта.